قاليباف: المجتمع الدولي عاجز عن محاكمة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على شبكة X : ارتكبت العصابة الإجرامية الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرة أخرى مجزرة بشعة بحق أكثر من 100 طفل نازح وأبرياء كانوا يحتمون في مدرسة التابعين بغزة أثبت مرة آخرى على ان هذا الكيان يسعى للسخرية من القيم الإنسانية والإبادة الوحشية للفلسطينيين. ونحن ندين بشدة هذه الجريمة.

وأضاف: المجتمع الدولي عاجز على محاكمة الكيان الصهيوني، ودعم الحكومات الغربية، وخاصة امريكا، يشجع هذه العصابة الإجرامية على مواصلة هذه الإبادة الجماعية. إن النظام الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة، ويجب على الحكومات الإسلامية أن توقف آلة القتل الصهيونية، وعدم الاكتفاء باصدار البيانات الاستعراضية