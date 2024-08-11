على خلفية التوترات: جيش الاحتلال يزيد من استخدام أجهزة التشويش على الـ GPS

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي، ففي الأسبوع الماضي، تم التشويش على تطبيقات Waze وGoogle Maps وMoovit في منطقة الوسط، بعدما كثّف "الجيش" الإسرائيلي من استخدام أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في منطقة إيلات، الحدود الأردنية، والمنطقة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، وسط زيادة في احتمال إطلاق صواريخ دقيقة وطائرات مسيّرة من قبل حزب الله وإيران ومنظمات أخرى تهدد "إسرائيل".

وحتى في ختام زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة قبل أسبوعين، في أعقاب تعطل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أظهر موقع "فلايت رادار 24" على شبكة الإنترنت، الذي يعرض بيانات الرحلات الجوية في الوقت الحقيقي لطائرات الركاب على الخريطة، أن طائرة "جناح صهيون" التي يستخدمها رئيس الحكومة الإسرائيلية قد هبطت في بيروت.

وفي الأسبوع الماضي، أفيد أنه وسط مخاوف من رد إيراني على اغتيال رئيس حماس إسماعيل هنية، تمّ التشويش على تطبيقات Waze وGoogle Maps وMoovit في منطقة الوسط.

فالموقع المعروض في التطبيقات لا يتطابق مع المواقع الفعلية للمستخدمين، بل يُظهرهم على أنهم في عاصمة إيران، طهران، أو في لبنان. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدأ "الجيش" الإسرائيلي المبادرة إلى التشويش، لا سيما في شمال وجنوب البلاد. ويبدو أن الهدف من هذا التشويش هو عرقلة نشاط الطائرات والطائرات المسيّرة التي تستخدم أنظمة الملاحة GPS.

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