خلال 48 ساعة… 3 مجازر في غزة راح ضحيتها 142 شهيدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، بأن هذه المجازر راح ضحيتها 142 شهيداً، وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء، فيما بلغ عدد الإصابات 150 جريحاً.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الشهداء لا يشمل الشهداء مجهولي الهوية الذين قضوا في مجزرة مدرسة “التابعين” بحي شرقي مدينة غزة.

وقالت الوزارة إن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب تواجد آليات الاحتلال وخطورة تلك الأماكن.

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