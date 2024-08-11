  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٠٤ م

الاحتلال يأمر 100 ألف نازح بإخلاء مدينة حمد فورا

الاحتلال يأمر 100 ألف نازح بإخلاء مدينة حمد فورا

وسعت الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد أوامر الإخلاء القسري في مناطق بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة دون أن يکترث لمصيرهم بعد الاخلاء.

أفادت وكالة مهر للأنباء ان جيش الاحتلال طالب الفلسطينيين والنازحين المتواجدين في حي الجلاء المعروف بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس بالإخلاء فورا، فيما يسكن هذا الحي أکثر من 100 ألف نازح فلسطيني نزحوا من نقاط أخری أجبرهم الاحتلال علی اخلائها.

وبالتزامن مع ذلك، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال، قصفها لبلدات وأحياء مدينة خان يونس.

وتجاوز عدد النازحين من شرق ووسط خان يونس نحو 70 ألف فلسطيني، وقد قصفت طائرات الاحتلال مناطق القرارة والجلاء وخزاعة وبني سهيلا وأبراج حمد، ما أدى إلى تدمير مناطق واسعة بشكل كامل.

وهذه المرة الثالثة خلال نحو أسبوع توسع فيها قوات الاحتلال أوامر الإخلاء في مدينة خان يونس التي أعلنت، الجمعة، بدء عملية عسكرية فيها.

/انتهى/

رمز الخبر 1947382

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات