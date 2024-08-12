سعر النفط الإيراني الثقیل یرتفع فی یولیو

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري عن سوق النفط، أن سعر برميل النفط الثقيل الإيراني في يوليو وصل إلى 84 دولارا و57 سنتا، أي 92 سنتا يعادل 1.1 بالمئة مقارنة بسعر 83 دولارا و65 سنتا في شهري يونيو ومايو. وبلغ متوسط سعر النفط الثقيل الإيراني منذ بداية عام 2024 83 دولاراً و62 سنتاً مقابل 79 دولاراً و84 سنتاً في الفترة نفسها من عام 2023.

ووصلت قيمة سلة نفط أوبك في يوليو/تموز إلى 84 دولارا و43 سنتا للبرميل، مرتفعة بواقع دولار و21 سنتا، أي ما يعادل 1.5%، مقارنة بـ83 دولارا و22 سنتا في يونيو/حزيران. وبلغ متوسط قيمة سلة نفط أوبك منذ بداية عام 2024 83 دولاراً و71 سنتاً للبرميل، مقابل 79 دولاراً و56 سنتاً في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 4 دولارات و15 سنتاً، أي ما يعادل 5.2 %

وبلغ إنتاج أوبك النفطي، التي تتكون من 12 دولة، 26.75 مليون برميل يوميا في يوليو، بزيادة قدرها 185 ألف برميل يوميا على أساس شهري، وفقا لبيانات مصادر أوبك الثانوية. وزاد إنتاج النفط في السعودية والعراق وإيران، بينما انخفض في ليبيا.

في الوقت نفسه، بلغ إجمالي إنتاج النفط لحلفاء أوبك في مجموعة أوبك+ 14.16 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض قدره 68 ألف برميل يوميا على أساس شهري.

وبلغ إنتاج إيران من النفط في يوليو 3.271 مليون برميل يوميا، بزيادة 20 ألف برميل يوميا.

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