السوداني يؤكد انتهاء مهمة التحالف الأمريكي في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود دعم الاستقرار الإقليمي والدولي".

وجد السوداني، خلال الاتصال، بحسب البيان، أن “موقف العراق الأصلي هو أحد الأسباب الحقيقية لزعزعة الاستقرار وهو العدوان المستمر على غزة”، مشيراً إلى “ضرورة قيام الدول الكبرى والمنظمات الدولية بوقف العدوان”. الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتطبيقها على منتهكي القوانين الدولية تحديداً لارتكاب جرائم ضد الإنسانية ووقف هذه الوحشية الفظيعة، فضلاً عن حظر انتهاك سيادة دول المنطقة.

وأكد "التزام العراق بحظر أي عمل مبرر يؤدي إلى الإخلال بالأمن، أو تعريض مستشاري التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق لأي خطر"، مشدداً على "استمرار التواصل بين الجانبين من أجل إنهاء الصراع".

ومن جهتي، استعرض وزير الخارجية الأمريكي "الجهود الدبلوماسية المستمرة لوقف التصعيد، والتزام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة التشاور مع الجانب العراقي بشأن القضايا الإقليمية، ودعم مسار تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين".

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