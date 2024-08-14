إسرائيل قتلت 2100 رضيع فلسطيني في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان أن عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال مفزع وغير مسبوق في التاريخ الحديث للحروب، ويعبر عن نمط خطير وقائم على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة باستهدافهم هم وأطفالهم على نحو متعمد ومنهجي وواسع النطاق دون توقف منذ عشرة أشهر.

وأكد الاورومتوسطي الأطفال في قطاع غزة لا يتمتعون بأي نوع من أنواع الحماية التي يقررها القانون الدولي، وحرموا من حقوقهم الأساسية، ويُقتلون بالأمراض والاعتقال والتهجير، وليس فقط بالقصف.

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