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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٧ ص

إسرائيل قتلت 2100 رضيع فلسطيني في غزة

إسرائيل قتلت 2100 رضيع فلسطيني في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان :"إسرائيل" قتلت 2100 رضيع فلسطيني (أعمارهم أقل من عامين)، من بين نحو 17 ألف طفل استشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية بغزة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان أن عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال مفزع وغير مسبوق في التاريخ الحديث للحروب، ويعبر عن نمط خطير وقائم على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة باستهدافهم هم وأطفالهم على نحو متعمد ومنهجي وواسع النطاق دون توقف منذ عشرة أشهر.

وأكد الاورومتوسطي الأطفال في قطاع غزة لا يتمتعون بأي نوع من أنواع الحماية التي يقررها القانون الدولي، وحرموا من حقوقهم الأساسية، ويُقتلون بالأمراض والاعتقال والتهجير، وليس فقط بالقصف.

/انتهى/

رمز الخبر 1947473

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