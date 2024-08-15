كنعاني: الكيان الصهيوني منهمك في ارتكاب الجرائم وامريكا تدعم هذه الجرائم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية أن الكيان الصهيوني هو كيان ارهابي وعنصري، يعمل على مدى عقود بدعم تام من الغرب لا سيما الادارة الامريكية على الانتهاك السافر والممنهج للحقوق الاولية والطبيعية والانسانية للشعب الفلسطيني وكذلك اقتراف "الجريمة ضد الانسانية".



وكتب كنعاني في منشور في حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: إن الكيان الصهيوني قتل خلال 10 اشهر، 40 الف انسان ومواطن فلسطيني برئ بمن فيهم نحو 15 الف طفل في قطاع غزة واصاب اكثر من 100 الف شخص وبقي الالوف من الاشخاص مدفونين تحت الانقاض ومفقودين، وعندها تنعت السلطات الامريكية وبوقاحة، الفلسطينيين ومجموعات المقاومة بـ "الارهاب" وتقول الادارة الامريكية انها ملتزمة بالدفاع عن اسرائيل امام "الإرهابيين"!



واضاف ان الادارة الامريكية وبمنطقها الخاوي والزائف، تدعم الابادة الجماعية للفلسطينيين ماليا وتسليحيا وسياسيا، موضحا ان الكيان الصهيوني هو "كيان ارهابي عنصري" يعمل منذ عدة عقود وبدعم كامل من الغرب لا سيما الادارة الامركيية على الانتهاك الصارخ والممنهج للحقوق الاولية والطبيعية والانسانية للشعب الفلسطيني ويرتكب "الجريمة ضد الانسانية."



واكد الناطق باسم الخارجية ان هذا ليس يمثل فضيحة دائمة لا تمحى عن الذاكرة بالنسبة للادارة الامريكية فحسب بل مسؤولية دولية يمكن متابعها حقوقيا!



/انتهى/