كنعاني: سقط القناع عن وجه الغرب... كل ساعة يستشهد اربعة اطفال فلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال كلمة له في المؤتمر الثامن برعاية منتدى الدفاع عن ضخايا الإرهاب والذي يصادف 21 اغسطس اليوم العالمي لذكرى وتقدير ضحايا الإرهاب أن شعار العام لليوم العالمي لذكرى ضحايا الإرهاب هو أصوات من أجل السلام ويعتمد على دور الناجين من الحوادث الإرهابية ويؤكد على دورهم كمدربين للسلام.

وأضاف كنعاني أن السلام الحقيقي يتحقق في ظل العدالة وتطبيقها على المجرومين والظالمينى ومن المؤسف للغاية أن جذور الإرهاب المنظم يكمن في الدعم المنظم لبعض الأنظمة والكيانات والمدعين له.

وتابع كنعاني أن أكبر دولة داعمة للأرهاب في العالم وهي الكيان الصهيوني يتلقى الدعم اللامحدود من بعض حكومات دول العالم التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في حين يرتكبون أبشع الجرائم وسفك الدماء في الأرض المقدسة وارض جميع الأديان السماوية فلسطين العزيزة.

ولفت إلى أن منذ زمن بعيد سقط القناع عن وجوه المدعين الغربيين وعلى رأسهم أميركا وهي الداعم الأكبر للإرهاب في العالم وخاصة العصابية الإجرامية التي تسكن في تل أبيب وهي الكيان الوحيد في العالم الذي يستخدم القنابل الذرية ضد المواطنين.

وأكد كنعاني على أن لا شك بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع عبر الطرق والاجهزة القانونية الدولية لاحقاق حقوق الشعب الإيراني وخاصة ضحايا الإرهاب وعوائلهم على جميع المستويات القانونية والقضائية الوطنية والدولية.

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