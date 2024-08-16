رئيس مكتب حماية المصالح الإيرانية في مصر: دعم إيران لفلسطين يعتبر محاولة للحصول على حقوقهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد حسين سلطاني فرد، رئيس مكتب حماية المصالح الإيرانية في مصر، على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي X، مؤكدا دعم إيران لمحور المقاومة: دعم إيران لمحور المقاومة وفلسطين فقط سيكون للحصول على حقوقهم المشروعة فإذا قبلت المقاومة بوقف إطلاق النار وعودة اللاجئين باعتبارها تأثر لدم استشهاد هنية، فإن إيران تستطيع أن تتنازل عن حق ثار الشهيد هنية في هذه المرحلة.

وأشار سلطاني فرد إلى أننا جميعا نعلم أن نتنياهو والصهاينة لم يكونوا محل ثقة عبر التاريخ، وقال: إن هذا الشعب حارب الله ونكث بوعوده. إن عدم مشاركة حماس في مفاوضات الدوحة هو موقف حاسم وصحيح.

وأوضح رئيس مكتب حماية المصالح الإيرانية في مصر أنه إذا تم قبول إنهاء الحرب في ساحة المعركة فيمكننا التفكير في المستقبل، مضيفا: لكن حق إيران في الرد على نتنياهو وداعمه سيكون محفوظا.

وتابع سلطاني فرد: في عالم السياسة قواعد الغابة هي التي تحكم. في الغابة، إذا كنت تريد مواجهة ذئب أو أي حيوان مفترس، فيجب أن تكون مسلحًا. نتنياهو والصهاينة وقادة أمريكا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وكندا وإيطاليا وأستراليا هم وحوش الغابة.

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