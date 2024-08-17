إيران تحصد البرونزية في مجال الذكاء الصناعي في الأولمبياد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير التربية والتعليم الإيراني رضا مراد صحرايي كتب على صفحته في منصة فيراستي بعد تألق الفريق اليافعين في الالمبياد للذكاء الصناعي، تمكن فريق الطلبة الايراني للذكاء الصناعي من الحصول على الميدالية البرونزية في هذه المسابقة.

وتابع صحرايي أن الفريق الايراني من بين 41 فريق من 33 دولة من تقديم أفضل طرق للحل في ثلاث قضايا حيث تفوقوا ليس فقط على باقي الفرق المشاركة بل أيضا على مصصمي الاسئلة ذاتهم.

واعرب صحرايي عن أمله بوضع إيران في مكانة مرموقة علمية مرموقة لتتمكن من المنافسة في المسابقات على العلمية على المستوى العالمي بعد تأسيس المؤسسة الوطنية للذكاء الصناعي والتي هي احدى ابتكارات الشهيدإبراهيم رئيسي.

كما هنأ صحرايي الفريق الإيراني على فوزه بالميدالية البرونزية متمنيا لهم مستقبلا مشرقا في تطوير البلاد وازدهارها.

هذا وقد انطلقت مسابقات الالمبياد للذكاء الصناعي (IOAI 2024) من تاريخ 9 اغسطس / أب في بلغاريا.

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