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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٤٧ م

الفريق الإيراني الأولمبي يفوز ببطولة العالم حاصدا خمس ذهبيات

الفريق الإيراني الأولمبي يفوز ببطولة العالم حاصدا خمس ذهبيات

تألق الفريق الإيراني للنجوم بمسابقات الأولومبياد حاصدا خمس ميدليات ذهبية في مجالي النجوم والاخترعات الفيزيائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الفريق الإيراني للنجوم في مسابقات الأولمبياد تمكن من الفوز على المئتين وخمسين تلميذا حاصدا خمس ميدليات ذهبية في مجالي النجوم والاخترعات الفيزيائية.

حيث حصد كل من "حنانة خرم دشتي" أروين رسول زاده" "محمد مهدي كشاورزي" "اريا فاتح كرداري" "علي نادري لردجاني" على ميدالية ذهبية كل على حدة في مجالي النجوم والاختراعات الفيزيائية حاصدين على المرتبة الأول في الدورة السابعة عشرة للأولمبياد العالمي للنجوم والاختراعات الفيزيائية.

واقيمت هذه المسابقة بضيافة منطمة IOAA بمشاركة 250 تلميذ حول العالم في البرازيل.

/انتهى/

رمز الخبر 1947925
شیرین سماره

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