باقري يبحث مع وزير الخارجية المصري تطورات محادثات وقف اطلاق النار في غزة

وافادت وكالة مهر للأنباء انه بحث وزير الخارجية الايرانية بالوكالة، علي باقري كني، مساء اليوم السبت، مع وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، اخر التطورات المتعلقة بمحادثات وقف الجرائم الصهيونية في غزة.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، قال القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني، في إشارة إلى الجرائم الميدانية والخداع والمراوغة في المفاوضات من قبل عصابة المجرمين والبلطجية المتمركزة في تل أبيب: إن أمريكا، من خلال دعمها العلني لجريمة الصهاينة، أثبتت أنها شريك في هذه الجريمة، ولا يمكنها أن تكون وسيطاً محايداً، وهي تحاول باستمرار عرقلة عملية وقف جرائم الاحتلال والتشجيع على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة.

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي إلى اغتيال الشهيد هنية في طهران، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقها الأصيل والمشروع في الرد المشروع على جريمة الكيان الصهيوني، والشعب الفلسطيني بشجاعته التي لا مثيل لها لن يستسلم للصهاينة.

ومن جهته، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إشارة إلى عقد اجتماع متعدد الأطراف لوقف إطلاق النار في غزة: إن جهود مصر تهدف إلى مساعدة الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لجرائم الصهاينة في غزة.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى النقص الحاد في الغذاء والدواء في قطاع غزة وانتشار الأمراض المختلفة في هذه المنطقة، وقال: اليوم نحتاج إلى إجماع من المجتمع الدولي على وقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن.