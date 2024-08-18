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١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٣٧ م

حزب الله ينفي رواية "وول ستريت ‏جورنال" ‌‌‏بشأن استشهاد القائد فؤاد شكر

حزب الله ينفي رواية "وول ستريت ‏جورنال" ‌‌‏بشأن استشهاد القائد فؤاد شكر

نفي حزب الله لبنان روایة صحيفة وول ستریت ‏جورنال ‏بشأن استشهاد القائد فؤاد شکر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيًا قاطعًا الرواية المختلقة التي أوردتها "وول ستريت ‏جورنال" ‌‌‏حول استشهاد القائد الجهادي السيد فؤاد شكر وهي رواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‌‏الإطلاق. ‏

كما أكدت العلاقات الإعلامية أنّ أيًا من مراسلي الجريدة الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة ‏المذكورة ‌‏لم ‏يلتقوا أبدًا أيًا من مسؤولي حزب الله على الإطلاق. وبالتالي فإنّ الرواية الكاذبة من ‏أساسها والمصدر ‌‌‏المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية ‏للعدو الصهيوني، وهذا ما ‌‏دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية ‏الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة ‌‏دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع ‏الصهيوني.‏

/انتهى/

رمز الخبر 1947617

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