حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى حرش حدب عيتا.. وينفّذ 11 عملية في 24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مجاهديها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى حرش حدب عيتا غربي بلدة عيتا الشعب الجنوبية.

واكدت المقاومة في بيانها أنّ عملية الاستهداف أجبرت القوة المتسللة على التراجع بعد تحقيق إصابات مؤكدة بين أفرادها.

ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية، نفّذت المقاومة الإسلامية عدداً من العمليات ضد مواقع وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية خلال يوم الأحد، طالت: "موقع الراهب"،"كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل"، "جل العلام"، "المالكية"، ثكنة "زرعيت"، "زبدين"، "رويسة القرن"، "المرج"، "مسكاف عام"، مستوطنة "شتولا" وتدمير التجهيزات التجسسية في ‏"رويسات العلم".

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