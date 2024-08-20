ارتفاع صادرات المنتجات الإيرانية إلى أفغانستان بنسبة 31٪

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الأفغانية المشتركة، محمود سيادت، إن صادرات إيران من المنتجات إلى أفغانستان في الربع الأول من هذا العام 1403 في التقويم الإيراني (بدأ في 21 مارس 2024) أظهرت نموًا بنسبة 31٪.

وفيما يتعلق بالوضع التجاري بين إيران وأفغانستان، صرح محمود سيادت أن حجم التجارة بين البلدين شهد نموًا كبيرًا في السنوات الثلاث الماضية.

وقدر قيمة المنتجات المصدرة من إيران إلى أفغانستان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني الحالي (21 مارس إلى 22 يونيو 2024) بنحو 517 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 31٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن أفغانستان تتمتع بقدرة عالية في قطاع التعدين والمعادن وكذلك الزراعة خارج الحدود الإقليمية، ودعا المصدرين الإيرانيين والناشطين الاقتصاديين إلى الاستثمار في الأسواق المربحة في أفغانستان.

وأضاف سيادت أن الزيوت الخفيفة ومنتجات النفط، وسبائك الحديد والصلب، ومركب البولي إيثيلين، واليوريا، وبيض الدواجن، والهيدروكربونات الخفيفة والثقيلة، والإسمنت، وأنواع مختلفة من البولي إيثيلين، والفواكه والخضروات الطازجة، والبلاط، والسيراميك هي من أهم المنتجات الإيرانية المصدرة إلى أفغانستان المجاورة.

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