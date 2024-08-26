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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٣٢ م

ارتفاع صادرات إيران من الفستق بنسبة 213٪ في 5 أشهر

ارتفاع صادرات إيران من الفستق بنسبة 213٪ في 5 أشهر

أعلنت إدارة الجمارك الإيرانية (IRICA) أن صادرات البلاد من الفستق في الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 مارس 2024) سجلت نموًا كبيرًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت إدارة الجمارك الإيرانية أنه تم تصدير 352 مليون دولار من الفستق من البلاد بين 21 مارس و22 أغسطس 2024، مما يدل على ارتفاع بنسبة 213 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف التقرير أنه في فترة الخمسة أشهر، تم تصدير 36 ألف طن من الفستق الطازج من البلاد، مما يشير إلى نمو بنسبة 122 في المائة مقارنة بالفترة المماثل من العام الماضي من حيث الوزن.

وذكر التقرير أن إيران صدرت ما قيمته 245 مليون دولار من الفستق بقشوره الطازجة أو الجافة، وما قيمته 103 ملايين دولار من حبات الفستق.

رمز الخبر 1947899

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