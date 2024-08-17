ارتفاع صادرات محافظة بوشهر بنسبة 4%

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي سليماني رئيس دائرة الجمارك في محافظة بوشهر إن نحو 10.5 مليون طن من المنتجات بقيمة نحو 4 مليارات دولار صدرت من المحافظة في الأشهر الأربعة، وهو ما يشير أيضاً إلى ارتفاع بنسبة 5% من حيث الوزن على أساس سنوي.

وقال إن المنتجات صدرت إلى 37 دولة وذكر الصين والإمارات والهند والبرازيل وتركيا وباكستان وسريلانكا وعمان وقطر وتايوان كأهم وجهات التصدير.

تتمتع محافظة بوشهر بساحل يبلغ طوله 937 كيلومتراً على طول الخليج الفارسي.

يعد ميناء بوشهر، المرفق المينائي الرئيسي في المحافظة، قادرًا على التعامل مع أكثر من 7 ملايين طن من البضائع سنويًا ويمكنه استضافة السفن التي يزيد وزنها عن 30 ألف طن.

الميناء قادر على تقديم خدمات الشحنات السائبة والمعبأة في حاويات والعامة والبتروكيماويات والمنتجات المبردة والمواد الخام والتخزين ومعالجة السلع المختلفة والركاب، وفقًا لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

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