حرس الثورة: على العدو أن ينتظر ضربات محسوبة ودقيقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد نائيني: "الكيان الصهيوني المجرم يعترف بالهزيمة اليوم، وحتى السياسيين الأميركيين اعترفوا بذلك، وبالتالي لم يحققوا أيًا من أهدافهم الخبيثة بعد".

وأضاف: "إن الشعب الإيراني ذكي و يعلم أن قادة القوات المسلحة في أعلى مستويات اتخاذ القرار ,يقيّمون جميع المواقف ويتخذون قرارات دقيقة ومحسوبة ويغيرون حسابات العدو بإجراءات فعالة".

وأكد المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية: "الوقت في صالحنا وقد تطول فترة الانتظار لهذا الرد على الكيان الصهيوني المجرم".

وتابع: "الكيان الصهيوني يجب أن يظل في وضع غير متوازن في الوقت الحالي، وقدلايكون رد إيران تكرارًا للعمليات السابقة، مضيفًا أن سيناريوهات الرد ليست هي نفسها، وأن القادة الإيرانيين لديهم الخبرة والتكتيك لمعاقبة العدو بشكل فعال.

وأضاف العميد نائئيني أننا لم نترك أي هجوم على أهداف إيرانية دون رد، وعلى العدو أن ينتظر ضربات محسوبة ودقيقة في الوقت المناسب.

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