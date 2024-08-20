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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٥١ م

اللواء باقري: الصناعات الدفاعية الايرانية تشكل حصنا منيعا امام تهديدات الأعداء

اللواء باقري: الصناعات الدفاعية الايرانية تشكل حصنا منيعا امام تهديدات الأعداء

اكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، ان القوات المسلحة الإيرانية والصناعة الدفاعية في البلاد شكلت حصنا منيعا امام تهديدات الأعداء ومضمري السؤوء للجمهورية الاسلامية والشعب الايراني.

قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، في رسالة موجهة الی وزیر الدفاع و إسناد القوات المسحلة العمید محمد رضا أشتياني، بمناسبه ذكرى "یوم صناعة الدفاع" الوطني : لقد شكلت القوات المسلحة الإيرانية والصناعة الدفاعية في البلاد حصنا منيعا امام تهديدات الأعداء ومضمري السؤوء للجمهورية الاسلامية والشعب الايراني.

وتابع رئيس هيئة الاركان : إن الرؤية الاستراتيجية التي تسود الصناعة الدفاعية والعسكرية في ايران، باعتبارها إحدى ركائز إنتاج "القوة الوطنية" للبلاد، بلغت اليوم مرحلة الازدهار والفعالية.

واكمل باقري : إن الصناعة الدفاعية الإيرانية بلغت من الاقتدار ما يحذر الاعداء من اي اتخاذ خطوة سقيمة او الانجرار وراء حسابات خاطئة في الاعتداء على السيادة او اتباع اي نوايا شريرة اخرى.

رمز الخبر 1947702

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