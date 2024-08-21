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٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٤٧ ص

ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: الرد على إسرائيل سيكون في الوقت الذي لايحتمل للكيان تحديده

ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: الرد على إسرائيل سيكون في الوقت الذي لايحتمل للكيان تحديده

أعلنت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: رد إيران على اسرائيل سيكون في الوقت الذي لايمكن للكيان تحديده .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت ممثلية إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ردا على سؤال عما إذا كانت إيران تتعمد تأخير ردها على الكيان الصهيوني حتى معرفة نتيجة محادثات وقف إطلاق النار: إن رد إيران يجب أن يكون ذا شقين، وتكون نتائجه واضحة أولا، يجب معاقبة المعتدي بتهمة الإرهاب وانتهاك السيادة الوطنية الإيرانية. ثانياً، يجب أن تعمل على تعزيز قوة الردع الإيرانية وجلب الندم العميق للكيان لمنع أي عدوان في المستقبل.

كما يجب أن يتجنب رد إيران التأثير السلبي المحتمل على وقف إطلاق النار المحتمل.

ومن المحتمل أن يكون الرد الإيراني يفاجئ الكيان الصهيوني. ربما عندما تكون عيونهم على السماء وشاشة الرادار يتفاجأون من تحت الأرض، وربما مزيج من الاثنين.

/انتهى/

رمز الخبر 1947706

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