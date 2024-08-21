حزب الله ينعى 3 من مقاتليه استشهدوا في غارات صهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحزب في بيانات متفرقة: "بـمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد رائد علي خطاب (مهدي) مواليد عام 1995 من بلدة عيتا الشعب، والشهيد المجاهد زياد محمد قشمر (ذو الفقار) مواليد عام 1994 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان".

كما نعى الحزب كلا من "الشهيد المجاهد علي أحمد دقماق (يوسف ناجي) مواليد عام 1999 من مدينة النبطية في جنوب لبنان.

وقد أغار جيش الاحتلال على عدة مناطق في لبنان، منها الظهيرة وحولا وراميا وكفرشوبا والشهابية في الجنوب وبعلبك شرقي البلاد.

/انتهى/