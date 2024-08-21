معربا عن اسفه...كنعاني: السلطات المعنية تتابع الاغاثة والعلاج للزوار الباكستانيين المصابين بجدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزراة الخارجية الايراني عبر حسابه علي منصة "اكس": "إن وفاة وإصابة مجموعة من الزوار الباكستانيين الأعزاء نتيجة انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم، اثار بالغ اسفنا وحزننا".

وأضاف: "نعرب عن خالص تعاطفنا مع حكومة باكستان الجارة والشقيقة وأسر الضحايا، ونسأل الله تعالى أن يرفع درجات المتوفيين وأن يعجل بالشفاء العاجل للجرحى".

وأكد كنعاني: "تلتزم السلطات والمؤسسات المعنية في الجمهورية الإسلامية الايرانية بشكل جدي بمواصلة أنشطة الإغاثة والخدمات والعلاج للناجين من الحادث".

هذا وقد ادى ليلة امس الثلاثاء، حادث سير للحافلة التي كانت تقل زوارا باكستانيين الى كربلا للمشاركة في زيارة الاربعين الحسيني، في محافظة يزد الايرانية، ادى الى وفاة 28 زائرا و21 آخرين.

وفي هذا السياق اعلن رئيس شرطة الطرق الايرانية العميد سيد تيمور حسيني أن السبب الرئيسي لانقلاب الحافلة التي تقل زوار الأربعين الحسيني على طريق دهشير-يزد هو خلل فني في نظام الفرامل.

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