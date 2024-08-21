النائب الاول للرئيس الايراني يوعز بتقديم أقصى قدر ممكن من الخدمات للزوار الباكستانيين المصابين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من خلال اتصال هاتفي مع محافظ يزد، تابع النائب الأول لرئيس الجمهورية مستجدات حادث انقلاب حافلة الزوار الباكستانيين في هذه المحافظة.

وأعرب محمد رضا عارف عن تعازيه للناجين من هذا الحادث المأساوي واسر المتوفين فيه، كما استفسر عن أسباب هذا الحادث، مؤكدا على ضرورة تقديم أقصى قدر ممكن من الخدمات للمصابين.

وخلال الاتصال، أوضح مهران فاطمي، محافظ يزد، بدوره سبب الحادث وزمانه ومكانه، معلنا عن تعبئة المرافق والإمكانيات الطبية في المحافظة لعلاج المصابين وإيوائهم المؤقت.

كما أعلن عن اتخاذ الترتيبات اللازمة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية لنقل المتوفين والمصابين الى بلدهم بعد تلقي العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن ليلة أمس، انقلبت حافلة تقل زوارا باكستانيين على طريق دهشير في مدينة يزد، مما أدى إلى وفاة 28 زائرا وإصابة 23 آخرين.

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