حضور شعراء دوليين خلال مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دخلت خلال أربعينية أبي عبد الله الحسين (ع)، مجموعة من الناشطين في مجال الأدب العالمي من أكثر من 10 دول إلى العراق عبر حدود جزابه.

وسيبدأ هؤلاء الأشخاص، وهم شخصيات مكونة من 23 ناشطاً وناشطة أدبية من 11 دولة حول العالم، رحلتهم من الكوفة يوم الاثنين.

وتتضمن مجموعة النشطاء والأدباء هذه نخبة من المثقفين من دول البيرو والكويت وطاجيكستان وباكستان والهند وكشمير وأفغانستان ولبنان وروسيا وإيران.

وبحسب هذا التقرير، فمن بين برامج هذا الحدث الأدبي، المشاركة في مسيرة نداء الأقصى من عند النقطة 820 وحتى النقطة 840 يوم (21 أغسطس / 16 صفر) الساعة 17:00.

وتُقيم مجموعة مركز "المساق" العالمي للأدب والنشر لقاءات أدبية في كربلاء، وفي الختام سيزورون مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة.

/انتهى/