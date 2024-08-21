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٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:١٩ م

وزير الخارجية الباكستاني يثمن جهود إيران على مساعدتها لضحايا حادث حافلة الزوار الباكستانيين

وزير الخارجية الباكستاني يثمن جهود إيران على مساعدتها لضحايا حادث حافلة الزوار الباكستانيين

ثمن وزير الخارجية الباكستاني تعاون السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التعامل مع أوضاع ضحايا حادث انقلاب الحافلة التي تقل الزوار الباكستانيين في يزد وتوفير المساعدات الفورية لهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيناتور محمد إسحاق دار على حساب المستخدم الرسمي الخاص به على منصة اكس: نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لأسر ضحايا الحادث المفجع المتمثل في انقلاب حافلة الزوار الباكستانيين بالقرب من مدينة يزد في إيران.

وأكد: تم اتخاذ الترتيبات اللازمة مع السفير الباكستاني في طهران للتعامل الفوري مع وضع الضحايا، وممثلونا في إيران على اتصال مع السلطات المعنية في طهران ويزد.

وأضاف السيناتور إسحاق دار: إن باكستان تقدر تعاون السلطات الإيرانية ومساعدتها الفورية لضحايا حادث الحافلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1947732

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