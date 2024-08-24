بالصور...نقل جثامين الزوار الباكستانيين المتوفيين من يزد الى وطنهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر "محمد مدثر تيبو" سفير باكستان في مراسم نقل اجساد الزوار الباكستانيين والذي حضره أيضا آية الله "محمد رضا ناصري" ممثل الفقيه الديني في المحافظة وإمام الجمعة في يزد "مهران فاطمي" ووقال السفير في هذه المراسم: "إنها لحظة حزينة للغاية بالنسبة لنا ولشعب باكستان لأن أحبائنا استشهدوا في هذا الحادث".

وأعرب عن شكره لجميع من حضروا إلى مطار يزد لتوديع القتلى والجرحى في هذا الحادث، كما شكر الجمهورية الإسلامية والخارجية الايرانية التي قدمت التعاون اللازم في هذا الصدد.

وأوضح سفير باكستان: "تم تجهيز طائرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل الجثث والمصابين في الحادث إلى باكستان، ولكن وفقا لقرار رئيس وزراء باكستان فإن هذا النقل سيتم بواسطة طائرة باكستاني".

كما شكر الإمام جمعة ومحافظ يزد المحترم وقال: "لقد بذل حاكم يزد المحترم كل ما في وسعه لجعل هذه العملية تتم بأسرع ما يمكن وبأسهل طريقة ممكنة".

وكذلك أعرب عن تقديره للمستشفيات التي تم نقل الضحايا الباكستانيين إليها والأطباء الذين حاولوا علاج الجرحى وقال: "أنا سعيد جدًا لأن جرحى هذا الحادث سيعودون أيضًا إلى البلاد بهذه الرحلة".

وفي الختام، شكر مدثر تيبو حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نيابة عن رئيس وزراء باكستان ونائبه وقال: "إن العلاقة والأخوة بين البلدين باكستان والجمهورية الإسلامية قيمة للغاية".

كما أعرب آية الله محمد رضا ناصري ممثل الفقيه في محافظة يزد عن تعازيه لشعب باكستان وجميع الشيعة في هذه المراسم، وقال: "كنا مهتمين جداً بتشييع جثامين هؤلاء الأحبة في المحافظة، لكن حسب رأي الأطباء وأهمية النقل السريع للمتوفين حال دون إقامة هذه المراسم".

وقال السيد لطف علي أحد زوار هذا الحادث وهو يردد شعار لبيك يا حسين (ع): "عندما وقع الحادث تم تقديم الإغاثة بسرعة كبيرة، وأنا أقدر كل هؤلاء العاملين في مجال الإغاثة".

وفي معرض شكره لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال: "أنا ممتن لحكومة باكستان وسفير باكستان المحترم الذي تعامل مع هذه القضية بسرعة كبيرة".

هذا وانقلبت ليلة الثلاثاء الماضي الحافلة التي كانت تقل زوار الأربعين الباكستانيين متجهة إلى منفذ جذابة على الحدود مع العراق، واشتعلت فيها النيران بسبب خلل فني في فرامل الحافلة في منطقة دهشير بمدينة تفت في محافظة يزد. وتوفي اثر الحادث 28 شخصا على الفور وأصيب 23 شخصا.

وتم نقل جثث ضحايا هذا الحادث إلى باكستان بطائرة من طراز C130 من مطار يزد بعد مراسم التشييع.

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