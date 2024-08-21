بزشكيان: منح مجلس الشورى الاسلامي الثقة لجميع الوزراء يكمل نهج الحكومة في خلق الوفاق الوطني

وجه الرئيس الإیراني "مسعود بزشكيان" في رسالة، الشكر إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي ونواب المجلس علی منحهم الثقة لجميع الوزراء المقترحين للحکومة الـ14ووصف هذا المستوى من التعاطف والتعاون من جانب المجلس بأنه دعم قيم للحكومة لمواصلة تنفيذ الخطط والوعود المقطوعة.

وقال مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الشوری الإسلامي محمد باقر قاليباف،إن الترحیب الجيد من نواب مجلس الشوری الإسلامي للوزراء المقترحين، ومراجعة كفاءة الوزراء المقترحين في اللجان المتخصصة وتقديم وجهات النظر القيمة للنواب المؤيدين والمعارضين لكل وزير في مجلس الشوری الإسلامي ومنح الثقة للوزراء المقترحين بأغلبية الأصوات، تعتبر أمرا يستحق التقدير.

وأكد أن هذا المستوى من التعاطف والتعاون من جانب مجلس الشوری الاسلامي يعتبر دعما قيما للحكومة لمواصلة طريقها في تنفيذ الخطط والوعود التي قطعتها في هذا الظروف الحرجة.

واعتبر مصادقة مجلس الشورى الاسلامي على منح الثقة لجميع وزرائه المقترحين ثروة اجتماعية ومكملا لنهج الحكومة في خلق الوفاق الوطني في البلاد.

یذکر أنه -منح مجلس الشورى الإسلامي الثقة لجميع الوزراء المقترحين للحکومة الـ14" برئاسة مسعود بزشکیان ".