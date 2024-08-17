البرلمان الايراني سيعقد جلسة التصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين يوم الأربعاء

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف خلال تصريحات له في بداية جلسة مراجعة اهلية الوزراء المقترحين للحكومة الرابعة عشرة اليوم السبت: "في الأسبوع الماضي، عقدت اجتماعات مفصلة ومنتظمة للغاية بين الوزراء وجميع اللجان المخصصة في مجلس الشورى الإسلامي، وأحياناً كانت اللجان تستمر حتى وقت متأخر من الليل وكان هناك تفاهم جيد جداً بين النواب والوزراء المقترحين".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: "من اليوم الى يوم الاربعاء ستستمر جلسات مراجعة اهلية الوزراء المرشحين وبحسب الجدول الزمني المتوفر لدينا، وسيتم عقد جلسة التصويت على منح الثقة لهم في هذا اليوم".

وختم قاليباف بقوله: "آمل أنه مع التعاطف والمراجعات التفصيلية ومراعاة الجوانب المهنية، أن نتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة".

يذكر انه حضر الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان صباح اليوم السبت مجلس الشورى الاسلامي لإلقاء خطابه دفاع عن وزرائه المقترحين.

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