وزارة الأمن الإيرانية تعلن عن اعتقال 14 إرهابياً داعشياً في 4 محافظات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الأمن الإيرانية قالت في بيان لها اليوم الجمعة، خلال سلسلة عمليات نفذتها قوات الأمن في محافظات طهران والبرز وفارس وخوزستان، تم التعرف على 14 عنصراً من العناصر التي تقودها الجماعة الأمريكية الصهيونية المعروفة باسم "داعش خراسان" واعتقالهم بأمر من السلطة القضائية.



وأضاف البيان، كان المتهمون قد دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية.



وتابع البيان، تم اعتقال 7 عناصر من داعش في محافظة فارس، و7 إرهابيين أخرين في محافظات طهران والبرز وخوزستان. وسيتم نشر نتائج التحقيقات والاستجوابات لاحقا.



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