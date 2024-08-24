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٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٥ م

بزشكيان يجدد العهد مع الإمام الخميني الراحل ويؤكد: جئت لأجعل من إيران بلادا مزدهرة

بزشكيان يجدد العهد مع الإمام الخميني الراحل ويؤكد: جئت لأجعل من إيران بلادا مزدهرة

زار الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان اليوم السبت، مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراحل الإمام روح الله الخميني، لـ"يجدد العهد" مع مبادئه.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال كلمة له في مرقد مؤسس الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني، قال مسعود بزشكيان: "لم أعدكم كذبا في هذه العملية الانتخابية، ولم أقل كلمة غير صادقة".

وأضاف بزشكيان: "أشكر القائد المفدى للبلاد (المرشد الإيراني علي خامنئي)، ولولا حكمته لم نكن لنستطيع أن نصل لهذه الفرصة".

وتابع: "أمامنا امتحان كبير من التحديات ومن الصعاب لتحقيق حياة كريمة للشعب الإيراني"، مردفا: "نسعى لفك العقد التي تواجهنا بإشراف القائد وحكمته".

وأكمل الرئيس الإيراني المنتخب متوجها للشعب: "أثبتم أننا قادرون على تحقيق الإنجازات وتجاوز الصعاب وتخطي العقبات.. أصواتكم عهد في عنقي.. أحتاج لعونكم ولعون القيادة الحكيمة للعمل في هذه الظروف الصعبة".

وتابع بزشكيان: "أرجو أن يتناغم المجلس التشريعي مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات"، مستطردا: "جئت لأجعل من إيران بلادا مزدهرة وللوفاء بالعهود التي قطعتها، ويجب أن نفتح صفحة جديدة وأن نتحد من أجل الوطن".

/انتهى/

رمز الخبر 1947800

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