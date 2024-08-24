بزشكيان يجدد العهد مع الإمام الخميني الراحل ويؤكد: جئت لأجعل من إيران بلادا مزدهرة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال كلمة له في مرقد مؤسس الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني، قال مسعود بزشكيان: "لم أعدكم كذبا في هذه العملية الانتخابية، ولم أقل كلمة غير صادقة".

وأضاف بزشكيان: "أشكر القائد المفدى للبلاد (المرشد الإيراني علي خامنئي)، ولولا حكمته لم نكن لنستطيع أن نصل لهذه الفرصة".

وتابع: "أمامنا امتحان كبير من التحديات ومن الصعاب لتحقيق حياة كريمة للشعب الإيراني"، مردفا: "نسعى لفك العقد التي تواجهنا بإشراف القائد وحكمته".

وأكمل الرئيس الإيراني المنتخب متوجها للشعب: "أثبتم أننا قادرون على تحقيق الإنجازات وتجاوز الصعاب وتخطي العقبات.. أصواتكم عهد في عنقي.. أحتاج لعونكم ولعون القيادة الحكيمة للعمل في هذه الظروف الصعبة".

وتابع بزشكيان: "أرجو أن يتناغم المجلس التشريعي مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات"، مستطردا: "جئت لأجعل من إيران بلادا مزدهرة وللوفاء بالعهود التي قطعتها، ويجب أن نفتح صفحة جديدة وأن نتحد من أجل الوطن".

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