بزشكيان: إيران وسوريا أصدقاء الأوقات الصعبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مسعود بزشكيان برئيس الوزراء السوري حسين عرنوس الذي سافر إلى إيران للمشاركة في مراسم اليمن الدستورية للرئاسة الايراني، وقال إن العلاقات بين إيران وسوريا كانت دائما ودية وأخوية البلدين، معتبرا البلدين أصدقاء الأوقات الصعبة، ومؤكدا على ضرورة تعزيز التفاعلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية بين البلدين وفقا للعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

وأوضح الرئيس أن الحكومة الرابعة عشرة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتسريع تنفيذ اتفاقيات الثنائية وتحسين مستوى العلاقات من خلال تقييم الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين، وأضاف: بالإضافة إلى توسيع التعاون الثنائي، فإن لدى البلدين أيضًا مجالات مناسبة لتعزيز العلاقات والتعاون بين الدول الإسلامية، وينبغي تفعيلها.

وفي هذا اللقاء، أعرب رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، عن تهانيه وتمنياته للبزشكيان بالنجاح في المسؤولية الهامة التي أوكلها إليه الشعب الإيراني، كما نقل أحر التحيات وأصدق التهاني من الرئيس السوري إلى نظيره الايراني.

وثمن رئيس الوزراء السوري دعم ومساعدة الدول الصديقة، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لتحسين الوضع الأمني ​​في سوريا، وقال: في العامين الماضيين، تم اتخاذ خطوات سريعة في تطوير العلاقات بين البلدين، ولكن لا تزال هناك قدرات مختلفة لتعزيز التعاون ويتعين علينا اتخاذ خطوات لجعلها عملية، وقد أوعز الرئيس السوري للحكومة بالتحرك في هذا الاتجاه.