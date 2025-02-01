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٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٠٧ ص

الرئيس الايراني واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية

الرئيس الايراني واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية

زار الرئيس الايراني وأعضاء مجلس الوزراء مرقد الإمام الخميني (ره) ومراقد الشهداء لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار الرئيس الايراني مسعود بزشكيان وأعضاء مجلس الوزراء صباح اليوم تضامنا مع أيام عشرة الفجر، مرقد الإمام الخميني (رض) وبعد اقامة الصلاة وقراءة القرآن الكريم اخلدوا ذكرى الإمام الراحل (رض) والشهداء.

/انتهى/

رمز الخبر 1953751

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