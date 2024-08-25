بالفيديو....الإيرانيون يحاكون مسيرة الأربعين في انحاء البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأربعين هو ذكرى مرور أربعين يومًا على استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) واصحابه في معركة كربلاء، وتمثل رمزًا قويًا للمقاومة والوحدة في جميع أنحاء العالم.

تُعد مراسم الأربعين واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث تصادف اليوم الأربعين بعد عاشوراء، وهو ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

تجري زيارة الأربعين سنويًا في العشرين من شهر صفر، الشهر الثاني في التقويم القمري الإسلامي، وفي كل عام، يتجه عدد كبير من المسلمين الشيعة إلى كربلاء لزيارة الضريح المقدس للإمام الحسين (عليه السلام) مشيا على اقدامهم. الزوار، وخاصة من العراق وإيران، ينطلقون في مسيرات طويلة إلى المدينة المقدسة، بمسافات تتراوح من ۸۰ كيلومترًا إلى أكثر من ۵۰۰ كيلومتر، اعتمادًا على نقطة البداية.

كانت زيارة ضريح الإمام الحسين (ع) في الأربعين من الطقوس الشيعية الراسخة، والتي استمرت حتى خلال فترات الحكم الأموي والعباسي.

لا تهدف زيارة الأربعين إلى زيارة ضريح الإمام الحسين (ع) فحسب، بل تمثل الزيارة تعهدًا بمبادئ الإمام وأسلوب حياته و يؤكد الزوار على ولائهم للإمام الحسين (ع) أثناء زيارتهم.

وفي هذالسياق، الشعب الايراني الذين لم يتمكنو من الحضور في كربلاء وزيارة ضريح الامام الحسين عليه السلام، يحاكون هذه الزيارة باقامة مسيرات حاشدة في المدن المختلفة.

طهران العاصمة

وانطلقت صباح اليوم الأحد مسيرات أربعينية الإمام الحسين (ع) في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة جماهيرية غفيرة، حيث قام مئات الآلاف من الأشخاص، بمحاكاة هذه المسيرة الروحي بالسير نحو مرقد الشاه عبد العظيم الحسني المقدس في مدينة الري جنوب طهران وتجمعت حشود من الناس في ساحة الإمام الحسين (ع) في الساعات الأولى من صباح الأحد للانضمام إلى المسيرة.

محاكاة مسيرة الأربعين في مدينة اراك وسط البلاد

مشاركة ملحمي لاهالي مدينة اصفهان في مسيرة الاربعين

مشاركة اهالي مدينة مشهد في مسيرة الاربعين

مشاركة ملحمي لاهالي مدينة قم في مسيرة الاربعين

مسيرة الاربعين في مدينة ري جنوب طهران

مراسم محاكاة مسيرة الأربعين في ياسوج

مراسم محاكاة مسيرة الأربعين في بجنورد

مسيرة الاربعين في مدينة نقده

مراسم محاكاة مسيرة الأربعين في مدينة ساري الشمالية

مشاركة ملحمي لاهالي مدينة رشت في مسيرة الاربعين

مشاركة ملحمي لاهالي مدينة قزوين في مسيرة الاربعين

مشاركة اهالي مدينة شيراز في مسيرة الاربعين

مشاركة اهالي مدينة مشهد في مسيرة الاربعين

مشاركة اهالي مدينة همدان في مسيرة الاربعين

مشاركة اهالي مدينة جرجان في مسيرة الاربعين