عراقجي: طهران ترحب بتوسيع العلاقات مع الكويت بكافة أبعادها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا هنأ السيد عباس عراقجي بمناسبة انتخابه وزيرا لخارجية بلادنا وتمنى له التوفيق في هذه المسؤولية.

وشدد وزير الخارجية الكويتي في هذا الاتصال على أهمية مواصلة الحوار السياسي بين البلدين، مشيراً إلى إرادة بلاده في مواصلة عملية تطوير وتوسيع العلاقات بين طهران والكويت.

وأكد السيد عباس عراقجي وزير خارجية بلادنا، أثناء شكره لنظيره الكويتي على تهنئته، أن طهران ترحب بتوسيع العلاقات بين البلدين في كافة الأبعاد.

وفي إشارة إلى التطورات المعقدة في منطقة غرب آسيا، وصف عراقجي استمرار المشاورات السياسية بين البلدين بالضرورية والبناءة.

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