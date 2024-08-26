لاريجاني والحكيم ينقاشان تطورات المنطقة ويؤكدان على ضروة إيقاف الحرب في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ذكر بيان لمكتب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم أن الحكيم استقبل رئيس البرلمان الإيراني السابق الدكتور علي لاريجاني وتبادل معه الحديث عن أثر زيارة الأربعين على الشعبين العراقي والإيراني وشعوب المنطقة.

وبيّن الحكيم أن الأربعين شعيرة لها أبعادها الإنسانية والاجتماعية والإصلاحية، مشيدا بجهود العراق مرجعية وشعبا وحكومة والنشطاء الاجتماعية و المواكب الحسينية لاستضافتها ملايين الزائرين ورعايتهم.

كما بحث الجانبان تطورات المشهد السياسي في المنطقة والعلاقات الثنائية بين العراق وإيران وأشادا بصمود الشعب الفلسطيني.

ودعا الحكيم إلى إيقاف الحرب في غزة وإغاثة النازحين وإعادتهم إلى ديارهم، وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إيقاف الحرب وحذر من تداعياتها على المنطقة والعالم.

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