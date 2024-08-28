وزيرا خارجية إيران والإمارات يؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الشيخ عبد الله بن زيد آل نهيان، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السيد عباس عراقجي بانتخابه وزيراً للخارجية، وتمنى له التوفيق.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى رغبة بلاده في مواصلة تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون الإقليمي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد على مواصلة توسيع التعاون بين طهران وأبوظبي.

كما هنأ وزير الخارجية عباس عراقجي، الشيخ عبدالله بن زيد آل نهيان بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنى له التوفيق في منصبه الجديد.

وبينما وجه الطرفان الدعوة إلى بعضهما البعض للسفر إلى طهران وأبو ظبي، أكدا على مواصلة المحادثات وتبادل وجهات النظر من أجل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتعاون القنصلي والأمني، فضلا عن التعاون الإقليمي.

/انتهى/