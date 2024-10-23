رؤساء ووزراء خارجية ايران والامارات يجتمعان في قازان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، عقد مسعود بزشكيان ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زيد بن سلطان آل نهيان اجتماعا قصيرا اليوم على هامش قمة البريكس في كازان بروسيا، وناقشا القضايا بالتنمية والمخاوف المشتركة لكلا البلدين، بما في ذلك ضرورة وقف العدوان الصهيوني.

وبالإضافة إلى هذا اللقاء، عقد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، وعبد الله بن زيد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعاً منفصلاً مع بعضهما البعض.

وبحسب عراقجي فإن الموضوع الأول الذي ناقشه المسؤولون في البلدين هو ضرورة وقف عدوان الكيان الصهيوني على غزة ولبنان.

كما أوضح وزير الخارجية أنه تم في هذه اللقاءات أيضا مناقشة بعض الخلافات في الرأي بين البلدين وأكد: "بطبيعة الحال، لن نضيع أي فرصة لشرح مواقف ومصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدفاع عنها بقوة، وخاصة قضية الجزر الإيرانية الثلاث.