مدينة ناجازاكي اليابانية تستبعد "إسرائيل" للمشاركة في إحياء ذكرى القنبلة النووية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح سوزوكي ، وفق ما نقلت عنه وكالة "كيودو" اليابانية، للصحافيين أن قرار استبعاد "إسرائيل" كان لأسباب أمنية.

وفي يونيو الماضي، أرسل عمدة المدينة خطاباً إلى "إسرائيل" دعا فيه إلى وقف إطلاق النار في غزة، وعلق الدعوة السنوية لإسرائيل للمشاركة في الحدث السنوي الداعي إلى السلام بسبب خطر "مواقف غير متوقعة" مثل التظاهرات، وفق الوكالة.

وشكلت اليابان جزءاً من الحراك الطلابي الداعم لفلسطين حول العالم، حيث نظم طلاب في جامعة كيوتو اليابانية، في مايو/ أيار، اعتصاماً طالب بإنهاء كل أنواع التعاون مع "إسرائيل"، وبينها في مجال الأبحاث العسكرية.

وأقام طلاب مؤيدون لفلسطين مخيمات في الجامعة، وقدموا مذكرة إلى إدارتها حثت الرئيس ناغاهيرو ميناتو على إدانة العنف ضد المدنيين الفلسطينيين علناً، كما حثت المذكرة إدارة الجامعة على إلغاء مذكرة التفاهم لإجراء أبحاث عسكرية مشتركة مع جامعة تل أبيب.

وفي التاسع من أغسطس/آب 1945، ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على ناغازاكي أودت بحياة 74 ألف شخص بعد ثلاثة أيام من إلقاء أول قنبلة ذرية على هيروشيما أودت بحياة 140 ألف شخص.

وأعلنت اليابان استسلامها في الحرب العالمية الثانية في 15 أغسطس/آب 1945.

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