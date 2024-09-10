حرس الثورة: إيران لن تتراجع عن مصالحها الوطنية في حقل آرش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حديثه للصحفيين يوم الثلاثاء، قال عبد الرضا عابد إن هناك أدلة على أن الكويتيين أنشأوا شركة لاستغلال حقل آرش وبدأوا العمل.

وأكد: "لكن يجب أن يعلموا أن حقل آرش هو حق غير قابل للتصرف للشعب الإيراني".

وتابع أن وجود إيران في حقل آرش المشترك مع الكويت مهم للغاية ويجب أن ننتبه الى هذه الأهمية.

هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني صباح الثلاثاء أيضًا أن الحل المنطقي والمنتج الوحيد فيما يتعلق بحقل آرش هو العودة إلى طاولة المفاوضات الفنية والقانونية والحوار الثنائي من أجل التوصل إلى اتفاق مستقر قائم على حسن الجوار واحترام المصالح المشتركة.

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