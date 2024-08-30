غزة...الکیان الصهیونی يواصل عملیاته الواسعة بالضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ329، ووسط تواصل العدوان وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين، صدّق أعضاء المجلس الوزاري المصغر على إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا، فيما تتواصل عملية الاحتلال الواسعة بالضفة الغربية.

وقد أفادت مصادر طبية باستشهاد 54 فلسطينيا في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس، تركزت على منازل في مدينة غزة، ومخيمات الشاطئ والنصيرات، ودير البلح.

في هذه الأثناء، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر صدقوا على إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا في إطار صفقة محتملة.

وقال المسؤولون إن وزير الدفاع يوآف غالانت عارض قرار السيطرة على المحور وأيده 8 من أعضاء المجلس.

وفي عملية توصف بأنها الأوسع في الضفة الغربية منذ عام 2002، تواصل قوات الاحتلال تحركها.

وتركزت العملية التي حشد لها الاحتلال أعدادا كبيرة من الجنود والآليات والمسيرات في مخيمات جنين وطولكرم وطوباس.

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