صادرات السلع غير النفطية تنمو بنسبة 4.05% في الوزن و8.15% في القيمة خلال اربعة اشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن مراجعة أحدث وضع التجارة الخارجية للبلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام تظهر أن إجمالي صادرات السلع غير النفطية (باستثناء النفط الخام وزيت التدفئة والكيروسين ) 47.978.000 طن بقيمة 17 مليار و436 مليون دولار، ومقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حدثت زيادة بنسبة 4.05% في الوزن و8.15% في القيمة الدولارية.

أما الوجهات الخمس الأولى لتصدير البضائع الإيرانية فهي الصين بقيمة أربعة مليارات و778 مليون دولار، العراق بقيمة ثلاثة مليارات و622 مليون دولار، الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليارين و365 مليون دولار، تركيا بقيمة مليار و679 مليون دولار وأفغانستان بقيمة 701 مليون دولار.

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