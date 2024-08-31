مشيدا بأدائه...موقع اعلامي اماراتي: اللاعب الايراني الدولي آزمون ينقذ فريقه بمفرده

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه في الأسبوع الثاني من الدوري الاماراتي للمحترفين، واجه فريق شباب الأهلي الإماراتي لكرة القدم فريق عجمان، وانتهت المباراة بنتيجة 2-1 لصالح شباب الأهلي. وسجل المهاجم الإيراني سردار أزمون لاعب شباب الأهلي هدفين في هذه المباراة، أحدهما تم رفضه بواسطة نظام حكم الفيديو VAR وتم قبول الهدف الآخر.

وكتب في هذا السياق موقع "ميركاتو"، واصل المهاجم الدولي الإيراني سردار أزمون تألقه للمباراة الثانية على التوالي مع فريق شباب الأهلي دبي بقيادته لتحقيق الفوز على نادي عجمان بنتيجة 2/1 في ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري الاماراتي للمحترفين، اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024.

وأضاف: أنهى شباب الأهلي دبي الشوط الأول بهدف دون رد سجله بوغدان بلانيتش في الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة من غاستون ألفاريز سواريز، وفي بداسة الشوط الثاني ألغت تقنية الفار الهدف الثاني لشباب الأهلي دبي بداعي تسلل سردار أزمون في الدقيقة 54.

وتابع: نجح أزمون في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68، والذي كان بمثابة هدف الإنقاذ من السقوط في فخ التعادل، حيث سجل عجمان هدف تقليص الفارق بعد نحو أربع دقائق فقط في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب الجامايكي جونيور فليمينغس.

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