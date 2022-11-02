إيران تصدر نحو 20 مليون يورو من المعدات الطبية الى 63 دوله في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن روح "الله مزینانی" المدير العام للمعدات الطبية في منظمة الغذاء والدواء الإيراني عن تصدير سنوي للمعدات الطبیة بقیمه 20 مليون يورو وأضاف: "هذا الحجم من الصادرات یتعلق بالمعدات التي إنتاجها يتفوق حجم إحتیاجات البلد. من المؤكد أن قدرة سوق المعدات الطبية في البلاد الذی یبلغ حجمه 1.5 مليار دولار هي أكثر من هذا، لكن من المشترط ان تصدر المعدات التي لا تحتاجها الدولة والتي تتجاوز احتياجات السوق، فقط. لا یقبل أن یتسبب التصدیر بنقص في المعدات الطبیة.

وأضاف لدینا قدرات عالیة في مجال تصدير المعدات الطبية، لكن البلاد تواجه عقوبات دولیة ويجب أن نلتفت بشكل خاص إلي مسألة تلبية الاحتياجات المحلية ثم الوصول إلى مرحلة التصدير. لذلك قمنا بفرض قيود في هذا المجال حتى لا تواجه البلاد نقص في المعدات.

وتم إصدار أكثر من 1600 ترخيص لتصدير المعدات الطبیة ويتم تصدير هذه المعدات إلى 63 دولة في العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية.

وقال المدير العام للمعدات الطبية في منظمة الغذاء والدواء: في الوقت الحالي ،تعمل ألفي مصنع للمعدات الطبية في البلاد، كما ينشط ثلاثة آلاف موزع في هذا المجال.

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