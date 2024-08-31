قافلة ايران الرياضية في بارالمبياد باريس... ذهبية و3 فضيات حتى الآن وذهبيات اخرى تنتظرها اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تأمل القافلة الإيرانية، التي فازت حتى الآن بذهبية وثلاث ميداليات فضية في دورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس في مجالات البارتايكوندو وألعاب المضمار والميدان في الفوز بميداليات ذهبية لتحقيق ارتفاع كبير في جدول الميداليات.

واليوم، يتنافس ممثلو إيران مع منافسيهم في الرماية وألعاب القوى وكرة الهدف والنبالة والتايكوندو، وهناك فرصة للفوز بميداليات في ثلاث رياضات أخرى باستثناء كرة الهدف.

وفازت اليوم سارة جوانمردي بالميدالية الذهبية الاولى لقافلة ايران في نهائي المسدس الهوائي 10 أمتار فئة SH1 للسيدات في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بتسجيلها رقما قياسيا أعلى بـ 236.8 من منافستها التركية.

وكان قد فازت سارة جوانمردي بالميدالية الذهبية في هذا الفرع في أولمبياد طوكيو 2020 وريو 2016.

وبحصول سارة جوانمردي على الميدالية الذهبية في مسدس 10 أمتار، صعدت قافلة إيران إلى المركز الثامن عشر.

بالطبع، في التايكوندو، سيكون لدى إيران فرصة كبيرة للفوز بميدالية ذهبية، وأخيراً أمان الله بابي، أحد أبطال سباقات المضمار والميدان، سيبحث عن أجمل ميدالية الليلة في استاد فرنسا.

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