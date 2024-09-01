الجيش الايراني: اذا أخطأ العدو في حساباته ردنا سيكون قاسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال العميد "علي رضا صباحي فرد"، على هامش مراسم تجديد قادة ومنتسبي قوات الدفاع الجوي، العهد والميثاق مع مبادئ الإمام الخمینی(ره): سيقف أبناؤك وجنودك في قوة الدفاع الجوي القوية للجيش وسيقفون حتى آخر نفس". لقد جئنا نقول إننا وقفنا منذ انتصار الثورة الإسلامية، وثماني سنوات للدفاع المقدس، وغيرها من الأحداث والأزمات التي حدثت. وأضاف: " خلال 45 عاما منذ انتصار الثورة الإسلامية، أظهرنا مرارا وتكرارا لأعدائنا الأشرار، بقيادة أمريكا المجرمة والکیان الصهيوني الشرير الذي يقتل الأطفال، قدرة الدفاع الجوي على القتال. ووأضاف إنهم يعلمون أنّ قوات الدفاع الجوي الآن في أفضل حالة ممكنة من حيث القدرة القتالية ، وهم يشعرون بذلك وقد لمسوه.

وتابع أمير صباحي فرد قائلا إننا أكدنا مرارا وتكرارا على أن الأعداء يجب ألا يرتكبوا أخطاء في حساباتهم، وقال: "إذا أخطأ الأعداء في حساباتهم، فسيواجهون ضربة قاسية لا يمكن تدارکها للدفاع الإيراني القوي".

وبعد نهاية حديثه للصحفيين، أكد قائد قوات الدفاع الجوي للجيش، مشيراً إلى أن معداتنا لا تعتمد على أي دولة ، "لقد بنينا أنظمتنا ومعداتنا حتى قبل التهديدات الموجودة وإن قوات الدفاع الجوي الآن في ذروة قوتها. لدينا معدات جيدة جدا لا تعتمد على أي بلد ويتم تصنيعها داخل البلاد وهي على حافة التكنولوجيا الحديثة في العالم ".

/انتهى/