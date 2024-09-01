وزارة مالية الاحتلال تحذر من كارثة اقتصادية: قريباً سندخل في دوامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، حذّرت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من كارثةٍ اقتصادية في الكيان، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت". وتابعت بالقول إنّ خبراء الوزارة دعوا إلى "تقليص المصاريف ورفع الضرائب".

كما أكّدت الوزارة وجوب جباية 50 مليار شيكل (نحو 14 مليار دولار) بشكل مستعجل، وإلّا "سيدخل الاقتصاد في دوامة".

وإذ أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تسجيل انخفاض في سوق الأسهم في "تل أبيب"، فإنّها كشفت أنّ كبار مسؤولي القطاعات الاقتصادية، سيجتمعون الليلة للضغط على الـ"هستدروت" (أكبر منظّمة عمّالية في إسرائيل) لإعلان الإضراب العام.

ولفتت إلى أنّ عشرات المصالح التجارية والمطاعم الإسرائيلية، ستقفل أبوابها مساء اليوم للضغط على الحكومة، من أجل إبرام صفقة.

وأدّت الحرب المستمرة على مختلف الجبهات إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث "ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت الثقة الدولية في اقتصاد كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه دينامو ريادة الأعمال"، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

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