  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٢٥ م

وزير الخارجية الايراني يناقش مع ممثل حركة حزب الله لبنان آخر التطورات في المنطقة

وزير الخارجية الايراني يناقش مع ممثل حركة حزب الله لبنان آخر التطورات في المنطقة

التقى السيد عبد الله صفي الدين ممثل حزب الله اللبناني في طهران، قبل ظهر اليوم الأحد، بوزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا اللقاء نقل ممثل حزب الله تهاني حجة الإسلام السيد حسن نصر الله الأمين العام ومسؤولين آخرين في حزب الله إلى عراقجي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية وتمنى له التوفيق.

وشكر عراقجي، الأمين العام لحزب الله على تهنئته وأكد على استمرار السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المقاومة ونضالات الشعوب المشروعة في المنطقة ضد الاحتلال الصهيوني.

وتم خلال هذا اللقاء بحث آخر التطورات في المنطقة، مع التركيز على آخر أوضاع جبهة المقاومة المناهضة لإسرائيل في لبنان والتطورات الراهنة في فلسطين وغزة والضفة الغربية، وتم تبادل الآراء.

/انتهى/

رمز الخبر 1948098

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات