وزير الخارجية الايراني يناقش مع ممثل حركة حزب الله لبنان آخر التطورات في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا اللقاء نقل ممثل حزب الله تهاني حجة الإسلام السيد حسن نصر الله الأمين العام ومسؤولين آخرين في حزب الله إلى عراقجي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية وتمنى له التوفيق.

وشكر عراقجي، الأمين العام لحزب الله على تهنئته وأكد على استمرار السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المقاومة ونضالات الشعوب المشروعة في المنطقة ضد الاحتلال الصهيوني.

وتم خلال هذا اللقاء بحث آخر التطورات في المنطقة، مع التركيز على آخر أوضاع جبهة المقاومة المناهضة لإسرائيل في لبنان والتطورات الراهنة في فلسطين وغزة والضفة الغربية، وتم تبادل الآراء.

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