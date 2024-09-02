حزب الله يؤكد مهاجمة 12 هدفا إسرائيليا والاحتلال يعلن قصف مواقع لبنانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الحزب أنه هاجم 12 هدفا إسرائيليا في الجليل وتلال كفرشوبا المحتلة، وأكد أنه قصف بالصواريخ تجمعا لكتيبة الاستخبارات التابعة لفرقة الجليل في ثكنة ميتات، ردا على الاعتداء الإسرائيلي على بلدتي بيت ياحون وبيت ليف جنوبي لبنان.

كما قال الحزب إنه قصف مباني يستخدمها الجنود في مستوطنتي شتولا والمنارة، واستهدف دورية إسرائيلية قرب مستوطنة كفريوفال.

هذا وأغارت الطائرات الإسرائيلية على عدة بلدات في الجنوب، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصا استُشهد وأُصيب 8 في الغارات الإسرائيلية، في حين نعى حزب الله أحد مقاتليه.

وفي المقابل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة عدة أشخاص بسبب سقوط صاروخ مضاد للدروع في يوفال بالجليل الأعلى.

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