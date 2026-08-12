متحدث الخارجية الايرانية يعزي بذكرى رحيل النبي الأكرم (ص)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في رسالة نُشرت على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، عن تعازيه في ذكرى وفاة النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واستشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، قائلاً: : النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ، وَالْفَرَجُ بَعْدَ الْکَرْبِ، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا.

وأضاف في رسالته: "نعزي جميع المسلمين والأحرار في العالم بذكرى وفاة النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم واستشهاد سبطه الأكبر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام".