  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٥:٥٣ م

متحدث الخارجية الايرانية يعزي بذكرى رحيل النبي الأكرم (ص)

متحدث الخارجية الايرانية يعزي بذكرى رحيل النبي الأكرم (ص)

قدّم المتحدث باسم وزارة الخارجية التعازي في ذكرى وفاة النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم واستشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في رسالة نُشرت على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، عن تعازيه في ذكرى وفاة النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واستشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، قائلاً: : النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ، وَالْفَرَجُ بَعْدَ الْکَرْبِ، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا.

وأضاف في رسالته: "نعزي جميع المسلمين والأحرار في العالم بذكرى وفاة النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم واستشهاد سبطه الأكبر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام".

رمز الخبر 1972988

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات